В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 4 мая, "Сельта" принимает "Барселону".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Сельта" – "Барселона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.45 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей