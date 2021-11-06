«Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой», ведя 3:0 после первого тайма
«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью (3:3) в матче 13-го тура чемпионата Испании.
После первого тайма «Барса» вела 3:0. Отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай. Во втором тайме хозяева забил трижды — голы в активе Яго Аспаса, который сделал дубль, и Нолито. Аспас спас свою команду от поражения голом на 90+6-й минуте.
«Барселона» набрала 17 очков и занимает девятое место. У «Сельты» 12 очков и 14-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
13-й тур
«Сельта» — «Барселона» — 3:3 (0:3)
Голы: Фати, 5 (0:1). Бускетс, 18 (0:2). Депай, 34 (0:3). Аспас, 52 (1:3). Нолито, 74 (2:3). Аспас, 90+6 (3:3).
«Сельта»: Дитуро, Мальо (Васкес, 46), Мурильо (Н.Араухо, 70), Айду, Галан, Суарес, Тапия (Серви, 65), Нолито, Аспас, Солари (Бельтран, 46), Тиагу Гальярду.
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Гарсия (Р.Араухо, 46), Мингеса, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Эззалзули, 80), Гонсалес (Пуч, 59), Депай, Фати (Бальде, 46).
Предупреждения: Гарсия, 29. Солари, 37. Жорди Альба, 45. Тапия, 55. Бускетс, 88. тер Штеген, 90+3. Ф.де Йонг, 90+5. Эззалзули, 90+5.
Судья: Эрнандес-Эрнандес.
6 ноября. Виго. Стадион «Балаидос».
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