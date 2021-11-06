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«Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой», ведя 3:0 после первого тайма

20:12
Нолито празднует гол. Фото Twitter
Нолито празднует гол. Фото Twitter
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«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью (3:3) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

После первого тайма «Барса» вела 3:0. Отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай. Во втором тайме хозяева забил трижды — голы в активе Яго Аспаса, который сделал дубль, и Нолито. Аспас спас свою команду от поражения голом на 90+6-й минуте.

«Барселона» набрала 17 очков и занимает девятое место. У «Сельты» 12 очков и 14-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

13-й тур

«Сельта» — «Барселона» — 3:3 (0:3)

Голы: Фати, 5 (0:1). Бускетс, 18 (0:2). Депай, 34 (0:3). Аспас, 52 (1:3). Нолито, 74 (2:3). Аспас, 90+6 (3:3).

«Сельта»: Дитуро, Мальо (Васкес, 46), Мурильо (Н.Араухо, 70), Айду, Галан, Суарес, Тапия (Серви, 65), Нолито, Аспас, Солари (Бельтран, 46), Тиагу Гальярду.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Гарсия (Р.Араухо, 46), Мингеса, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Эззалзули, 80), Гонсалес (Пуч, 59), Депай, Фати (Бальде, 46).

Предупреждения: Гарсия, 29. Солари, 37. Жорди Альба, 45. Тапия, 55. Бускетс, 88. тер Штеген, 90+3. Ф.де Йонг, 90+5. Эззалзули, 90+5.

Судья: Эрнандес-Эрнандес.

6 ноября. Виго. Стадион «Балаидос».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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