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«Атлетико» обыграл «Сельту» на выезде

20:31
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«Атлетико» обыграл «Сельту» (2:1) в гостевом матче первого тура ла лиги.

В составе мадридцев дубль оформил Анхель Корреа.

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Сельта» — «Атлетико» — 1:2 (0:1)

Голы: Корреа, 23 (0:1). Аспас, 59 — с пенальти (1:1). Корреа, 64 (1:2).

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Галан (Баэса, 89), Фонтан, Д.Суарес, Тапия (Бельтран, 75), Нолито (Серви, 62), Аспас, Мина, Мендес (Солари, 75).

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Коке (Триппьер, 65), Сауль, Кондогбья, Льоренте (Лоди, 82), Лемар (де Пауль, 65), Феррейра-Карраско, Корреа (Л.Суарес, 66).

Предупреждения: Лемар, 11. Льоренте, 57. Кондогбья, 61. Д.Суарес, 77. Солари, 86. Аспас, 90. Фонтан, 90. Феррейра-Карраско, 90. Хименес, 90.

Удаления: Мальо, 90. Эрмосо, 90.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

15 августа. Виго. Стадион «Балаидос».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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