«Атлетико» обыграл «Сельту» на выезде
«Атлетико» обыграл «Сельту» (2:1) в гостевом матче первого тура ла лиги.
В составе мадридцев дубль оформил Анхель Корреа.
Чемпионат Испании. Лига 1
1-й тур
«Сельта» — «Атлетико» — 1:2 (0:1)
Голы: Корреа, 23 (0:1). Аспас, 59 — с пенальти (1:1). Корреа, 64 (1:2).
«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Галан (Баэса, 89), Фонтан, Д.Суарес, Тапия (Бельтран, 75), Нолито (Серви, 62), Аспас, Мина, Мендес (Солари, 75).
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Коке (Триппьер, 65), Сауль, Кондогбья, Льоренте (Лоди, 82), Лемар (де Пауль, 65), Феррейра-Карраско, Корреа (Л.Суарес, 66).
Предупреждения: Лемар, 11. Льоренте, 57. Кондогбья, 61. Д.Суарес, 77. Солари, 86. Аспас, 90. Фонтан, 90. Феррейра-Карраско, 90. Хименес, 90.
Удаления: Мальо, 90. Эрмосо, 90.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
15 августа. Виго. Стадион «Балаидос».
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