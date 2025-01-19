«Сельта» уступила «Атлетику» и потерпела третье поражение подряд

«Атлетик» на выезде победил «Сельту» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голы гостей забили Алехандро Беренгер и Дани Вивиан. Автором единственного гола хозяев стал Уго Альварес.

«Атлетик» набрал 39 очков и сохраняет четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» с 24 баллами занимает 13-ю позицию. Команда потерпела третье поражение подряд — ранее «небесные» уступили «Райо Вальекано» (1:2) в ла лиге и «Реалу» (2:5) в Кубке Испании.