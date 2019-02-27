Сегодняшнее класико станет 40-м для Месси

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сегодня сыграет свой 40-й класико, сообщает официальный официальный Твиттер каталонского клуба.

Второй матч полуфинала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет сегодня, 27 февраля, в Мадриде. Начало встречи в 23:00 мск. Первая игра между этими соперниками завершилась со счетом 1:1.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка