Сегодняшнее класико станет 40-м для Месси

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сегодня сыграет свой 40-й класико, сообщает официальный официальный Твиттер каталонского клуба.
Второй матч полуфинала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет сегодня, 27 февраля, в Мадриде. Начало встречи в 23:00 мск. Первая игра между этими соперниками завершилась со счетом 1:1.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка
🐐 Leo #Messi is playing in his 40th #ElClásico today.– FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 февраля 2019 г.
Which was your favorite moment?
🔵🔴#WeColorFootball pic.twitter.com/zq6YWgN78J
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