Себальос рассказал о взаимоотношениях с Карло Анчелотти
Полузащитник «Реала» Даниель Себальос рассказал о разговоре с главным тренером команды Карло Анчелотти, а также поделился мыслями по поводу своего будущего в клубе.
«Поговорю с Анчелотти, чтобы узнать его планы на меня, потом приму решение по поводу своего будущего.
Тренер попросил у меня прощения, так как в прошлом сезоне не дал мне достаточного игрового времени. Это делает ему честь», — цитирует Себальоса Marca.
В прошлом Себальос принял участие в 11 матчах ла лиги и не отметился результативными действиями. Ранее появилась информация, что полузащитник покинет мадридский клуб летом.
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14
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|0
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|0-0
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15
|Хетафе
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|0
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|0
|0-0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
|0-0
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18
|Альмерия
|0
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19
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
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