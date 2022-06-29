Себальос рассказал о взаимоотношениях с Карло Анчелотти

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос рассказал о разговоре с главным тренером команды Карло Анчелотти, а также поделился мыслями по поводу своего будущего в клубе.

«Поговорю с Анчелотти, чтобы узнать его планы на меня, потом приму решение по поводу своего будущего.

Тренер попросил у меня прощения, так как в прошлом сезоне не дал мне достаточного игрового времени. Это делает ему честь», — цитирует Себальоса Marca.

В прошлом Себальос принял участие в 11 матчах ла лиги и не отметился результативными действиями. Ранее появилась информация, что полузащитник покинет мадридский клуб летом.