Себальос не исключает возвращения в родной «Бетис»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос, выступающий в сезоне-2019/20 за «Арсенал» на правах аренды, не исключает возвращения в родной клуб, «Бетис», в следующем сезоне.

— «Бетис»? Это один из вариантов, — цитирует Goal.com Себальоса. — Не закрываю дверь ни перед одним из клубов. Вариант с ла лигой звучит неплохо для меня, но нужно проявить уважение и к «Арсеналу», за который я сейчас выступаю. К тому же, я счастлив и в Лондоне.

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 27 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.