Щербаченко рассказал, почему Ямаль не новый Месси
Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко оценил 17-летнего игрока сборной Испании Ламина Ямаля на Евро-2024.
— Ямаль — новый Месси? Я бы так не сказал. Месси — десятка, и он действует по всему полю, как бы ни загоняли его в какие-то рамки. В хорошем состоянии Месси очень неплохо играл в средней линии на оборону. Ямаль на сегодняшний день дисциплинированный игрок, делает много для атаки, но пока можно говорить просто о коротком промежутке его игры в «Барселоне» и в сборной. Судя по характеру Ямаля, он может утвердиться в статусе большой звезды испанского и мирового футбола, при этом преждевременно делать далекоидущие выводы, — сказал Щербаченко Евро-Футбол.Ру.
На Евро-2024 Ямаль сыграл семь матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. 17-летний полузащитник стал одним из лучших ассистентов турнира и был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы.
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|И
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|Н
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|+/-
|О
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1
|Реал
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2
|Барселона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -