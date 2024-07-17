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Щербаченко рассказал, почему Ямаль не новый Месси

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко оценил 17-летнего игрока сборной Испании Ламина Ямаля на Евро-2024.

— Ямаль — новый Месси? Я бы так не сказал. Месси — десятка, и он действует по всему полю, как бы ни загоняли его в какие-то рамки. В хорошем состоянии Месси очень неплохо играл в средней линии на оборону. Ямаль на сегодняшний день дисциплинированный игрок, делает много для атаки, но пока можно говорить просто о коротком промежутке его игры в «Барселоне» и в сборной. Судя по характеру Ямаля, он может утвердиться в статусе большой звезды испанского и мирового футбола, при этом преждевременно делать далекоидущие выводы, — сказал Щербаченко Евро-Футбол.Ру.

На Евро-2024 Ямаль сыграл семь матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. 17-летний полузащитник стал одним из лучших ассистентов турнира и был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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