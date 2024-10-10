Щенсны заявил, что не намерен отказываться от курения из-за критики
Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны заявил, что не собирается бросать курить, несмотря на критику со стороны общественности.
Ранее поляка неоднократно заставали с сигаретой. Щенсны рассказывал, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер штрафовал его за курение, и во многом из-за этого ему пришлось покинуть лондонский клуб.
«Есть вещи, которые я не меняю в своей жизни, и никого не касается, курю ли я. Я считаю, что это не влияет на то, что я делаю на поле. Я работаю в два раза усерднее.
Я не делаю этого при детях, потому что не хочу оказывать на них плохое влияние. Если кто-то думает, что я изменю свой образ жизни, пусть подумает еще раз, потому что я тот, кто я есть. Я был таким всю свою жизнь», — цитирует Щенсны Mundo Deportivo.
34-летний вратарь минувшим летом объявил о завершении карьеры, но в начале октября вернулся в футбол и подписал контракт с «Барселоной». Каталонцы на длительный срок потеряли основного голкипера Марка-Андре тер Штегена и были вынуждены пригласить Щенсны, подписав с ним контракт сроком на год. Поляк наиболее известен по выступлениям за «Арсенал», «Рому» и «Ювентус».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1