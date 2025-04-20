Щенсны продлит контракт с «Барселоной» на один сезон
Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал возможное продление контракта с вратарем Войцехом Щенсны.
«Мы довольны Щенсны. Он точно будет с нами в следующем сезоне», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 35-летний поляк провел 24 матча, в которых пропустил 24 мяча и 12 раз сыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|
2
|Реал
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|
5
|Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|
6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|
7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|
8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|
9
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
10
|Р. Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|
11
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|
12
|Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|
13
|Валенсия
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|
14
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|
15
|Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|
16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|
17
|Лас-Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|
18
|Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|1 : 1
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|4 : 3
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|0 : 0
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|1 : 0
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|- : -
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|- : -
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|25
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
Новости