Щенсны продлит контракт с «Барселоной» на один сезон

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал возможное продление контракта с вратарем Войцехом Щенсны.

«Мы довольны Щенсны. Он точно будет с нами в следующем сезоне», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 35-летний поляк провел 24 матча, в которых пропустил 24 мяча и 12 раз сыграл на ноль.