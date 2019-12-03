Счастливое лицо Черышева на тренировке «Валенсии»: рад, что вернулся в общую группу?

Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал фотографию с тренировки команды. На снимке российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев принимает участие в упражнениях вместе с капитаном Даниэлем Парехо и защитником Даниэлем Вассом — все футболисты улыбаются.

Ранее стало известно, что 28-летний Черышев вернулся в общую группу «Валенсии» после восстановления от травмы.

«Валенсия» с 23 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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