Сборная России пожелала здоровья Смолову

Сборная России в официальном Twitter пожелала здоровья нападающему «Сельты» Федору Смолову. Ранее стало известно, что у форварда диагностирован отек приводящей мышцы. Он рискует пропустить оставшиеся игры сезона.

«Федор, здоровья, скорее поправляйся!» — говорится в сообщении сборной.

30-летний игрок сборной России провел за клуб из Виго 14 матчей и забил 2 гола — в ворота «Реала» и «Барселоны».