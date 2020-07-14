Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Сборная России пожелала здоровья Смолову

17:27
Федор Смолов. Фото Twitter
Федор Смолов. Фото Twitter
Теги:

Сборная России в официальном Twitter пожелала здоровья нападающему «Сельты» Федору Смолову. Ранее стало известно, что у форварда диагностирован отек приводящей мышцы. Он рискует пропустить оставшиеся игры сезона.

«Федор, здоровья, скорее поправляйся!» — говорится в сообщении сборной.

30-летний игрок сборной России провел за клуб из Виго 14 матчей и забил 2 гола — в ворота «Реала» и «Барселоны».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир