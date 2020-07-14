Сборная России пожелала здоровья Смолову
17:27
Сборная России в официальном Twitter пожелала здоровья нападающему «Сельты» Федору Смолову. Ранее стало известно, что у форварда диагностирован отек приводящей мышцы. Он рискует пропустить оставшиеся игры сезона.
«Федор, здоровья, скорее поправляйся!» — говорится в сообщении сборной.
30-летний игрок сборной России провел за клуб из Виго 14 матчей и забил 2 гола — в ворота «Реала» и «Барселоны».
По итогам медицинского обследования у форварда @RCCelta и @TeamRussia Фёдора Смолова выявлен отёк приводящей мышцы правой ноги.@smolovfedor90 — здоровья, скорее поправляйся ?? pic.twitter.com/BgSGn0NDSe— Сборная России (@TeamRussia) July 14, 2020
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