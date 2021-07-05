Сайт для взрослых предложил помочь «Барселоне» с контрактом Месси
Сайт для взрослых предложил «Барселоне» 10 миллионов долларов для финансирования нового соглашения с нападающим Лионелем Месси, сообщает Sport bible.
По информации СМИ, компания предлагает помощь в обмен на сотрудничество с клубом и хочет стать его официальным стриминговым партнером.
30 июня у Месси завершился контракт с клубом, футболист стал свободным агентом. 4 июля стало известно, что аргентинец выдвинул «Барселоне» несколько финансовых требований по новому контракту.
В сезоне-2020/21 34-летний нападающий провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 30 голов и отдал 9 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.sportbible.com/football/news-weird-reactions-adult-website-offers-barcelona-10m-fee-to-help-fund-lionel-messi-deal-20210704
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