Савич считает, что Феликс завоюет «Золотой мяч»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился мнением о своем партнере по команде, нападающем Жоау Феликсе.

— Он — особенный футболист, раньше в «Атлетико» таких не было, — приводит Goal слова Савича. — Он все еще молод, но ему есть куда расти. Феликс выбрал лучший клуб для роста, у него великое будущее. Не сомневаюсь, что он рано или поздно возьмет «Золотой мяч», но для начала ему нужно что-нибудь выиграть на клубном уровне.

В сезоне-2020/21 Феликс провел 15 матчей за «Атлетико», на счету 21-летнего португальца 8 голов и 3 результативных передачи.