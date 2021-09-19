Савич об удалении Жоау Феликса: «У него не было намерения никого трогать»
Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился мнением о судействе после матча 5-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:0). Встречу обслуживал арбитр Хесус Хиль Мансано.
«Нам не повезло. Мы не думаем о вещах, на которые у нас нет влияния. У нас не должно быть столько карточек. Ритм нарастает, как и обстановка. Это далеко не то же самое, что говорить с холодной головой. С судьей нельзя разговаривать. Это ненормально показывать 15 карточек за каждое слово. Лучше ничего не говорить. Я не хочу искать неприятностей.
Видно, что бежит Жоау Феликс, но у него не было намерения никого трогать — это не карточка. Можно говорить разное, но иногда слово может быть сказано не к месту», — приводит слова Савича As.
Феликс получил две желтые карточки на 79-й минуте и впервые в карьере был удален с поля.
«Атлетико» набрал 11 очков и вышел на первое место. У «Атлетика» девять очков и четвертая позиция.
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