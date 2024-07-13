Сауль перейдет из «Атлетико» в «Севилью»

Полузащитник «Атлетико» Сауль продолжит карьеру в «Севилье», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 29-летний испанец расторгнет контракт с клубом из Мадрида, который действует до конца июня 2026 года. В «Севилье» футболист пойдет на понижение зарплаты более чем в два раза.

Сауль выступает за «Атлетико» с июля 2008 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел за команду 49 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.