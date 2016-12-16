Сауль Ньигес: "Рано оценивать успехи "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес подчеркнул, что игроки полностью поддерживают главного тренера Диего Симеоне. По его словам, на данный момент рано оценивать результаты мадридцев, которые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

- Игроки "Атлетико" находятся в хорошем состоянии, - приводит Marca слова Сауля. - Мы сильны, сплочены и намерены бороться до последнего матча. В этом плане нынешний сезон не будет отличаться от предыдущих. Команда поддерживает Симеоне. А оценивать наши результаты нужно не сейчас, а в конце сезона.