08:15 16 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Сауль Ньигес: "Рано оценивать успехи "Атлетико"

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Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес подчеркнул, что игроки полностью поддерживают главного тренера Диего Симеоне. По его словам, на данный момент рано оценивать результаты мадридцев, которые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

- Игроки "Атлетико" находятся в хорошем состоянии, - приводит Marca слова Сауля. - Мы сильны, сплочены и намерены бороться до последнего матча. В этом плане нынешний сезон не будет отличаться от предыдущих. Команда поддерживает Симеоне. А оценивать наши результаты нужно не сейчас, а в конце сезона.

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