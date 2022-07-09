Сауль прокомментировал возвращение в «Атлетико» после аренды в «Челси»
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал возвращение в мадридский клуб после аренды в «Челси».
«Честно говоря, я очень рад вернуться домой, — цитирует Сауля официальный сайт «Атлетико». — Хочу увидеть своих товарищей и вернуться к своей работы. Я с нетерпением жду воскресенья и воссоединения с командой. Несмотря на то, что я не получил то игровое время, о котором просил, это был хороший опыт для меня. Я смог перезагрузиться, научиться новой культуре, вести новую жизнь, познакомиться с новым клубом, болельщиками. Я могу быть только благодарен партренрам в «Челси» за доверие. Я думаю, что этот сезон помог мне улучшить во многих отношениях, я многому научился, и это будет очень полезно для меня в этом новом сезоне».
Контракт 27-летнего испанского полузащитника с «Атлетико» истекает в 2026 году. В сезоне-2021/22 Сауль сыграл в 26 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
|0
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13
|Эльче
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|0-0
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14
|Эспаньол
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|0
|0
|0-0
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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