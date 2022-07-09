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Сауль прокомментировал возвращение в «Атлетико» после аренды в «Челси»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал возвращение в мадридский клуб после аренды в «Челси».

«Честно говоря, я очень рад вернуться домой, — цитирует Сауля официальный сайт «Атлетико». — Хочу увидеть своих товарищей и вернуться к своей работы. Я с нетерпением жду воскресенья и воссоединения с командой. Несмотря на то, что я не получил то игровое время, о котором просил, это был хороший опыт для меня. Я смог перезагрузиться, научиться новой культуре, вести новую жизнь, познакомиться с новым клубом, болельщиками. Я могу быть только благодарен партренрам в «Челси» за доверие. Я думаю, что этот сезон помог мне улучшить во многих отношениях, я многому научился, и это будет очень полезно для меня в этом новом сезоне».

Контракт 27-летнего испанского полузащитника с «Атлетико» истекает в 2026 году. В сезоне-2021/22 Сауль сыграл в 26 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.atleticodemadrid.com/noticias/saul-estoy-muy-ilusionado-de-volver-a-casa-y-mentalmente-a-tope

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Ньигес Сауль
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