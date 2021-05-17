Сауль не собирается покидать «Атлетико» этим летом

Полузащитник Сауль Ньигес заявил, что «Атлетико» пока остается его домом, но отказался полностью исключить уход из клуба в будущем.

«Я вижу вещи в Instagram или в газетах, которые вы публикуете, но я ничего не слышал ни от одного клуба. У меня есть долгосрочный контракт, который я подписал, потому что хочу остаться здесь.

Я просто продолжаю играть в футбол, и то, что должно произойти, произойдет. Я просто сосредоточен на достижении цели «Атлетико», которая состоит в том, чтобы выиграть чемпионат Испании", — сказал Сауль Marca.

В этом сезоне хавбек провел 32 матчах в ла лиге и забил 2 гола.