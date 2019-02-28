Сантьяго Солари: "У "Реала" было много шансов забить и выйти в финал"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после поражения от "Барселоны"​ в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (0:3) отметил, что команда не реализовала много моментов. Также он добавил, что не нужно зацикливаться на этом результате.

- Футбол – это про голы и релазиацию своих моментов, когда они появляются, – цитирует Football Espana Солари. - У нас было много шансов забить и выйти в финал, но мы ими не воспользовались, а "Барселона" сделала это.

В футболе нужно уметь быстро вставать на ноги. Выиграли или проиграли, в выходные мы должны оставаться уверенными в себе.