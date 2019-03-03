Сантьяго Солари: "Реал" будет бороться до конца за чемпионство"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после матча 26-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:1) отметил, что команда продолжает борьбу за титул. Мадридцы после поражения отстали от каталонцев на 12 очков.

- Это был напряженный матч для обеих команд, - приводит AS слова Солари. - Мы пробовали разные варианты, не сдавались. Делали то, что должны были. Не хватило только голов. Но это не потому, что мы не старались.

Шансы в чемпионате? Конечно, 12 очков - серьезное отставание. Но мы не сдадимся и будем бороться до конца.