Сантьяго Солари – о ситуации с Иско: "Чтобы играть, нужно быть в физической форме и конкурентоспособным"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари поделился ожиданиями перед матчем 27-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида"​. Встреча пройдет сегодня, 10 марта, начало – в 22.45 (мск).

– Мы достаточно самокритичны. В раздевалке самокритика – постоянная вещь, а не просто то, чем мы занимаемся после поражений. Рамос поедет с "Реалом", и я думаю, что это хорошо. Он представляет клуб, хорошо, что он с нами.

В ситуации с Иско мы разберемся внутри команды. И в спортивном плане, чтобы получать игровую практику, нужно быть в физической форме и конкурентоспособным.

– Что вы скажете о людях, которые говорят, что ваша работа в "Реале" подошла к концу?

– Дам тот же ответ, что и в мой первый день здесь. Самая важная для любого тренера любой команды – следующая игра. Для меня большая честь служить этому клубу.

– Как команда подходит к завтрашней игре после событий на этой неделе?

– С профессионализмом. Очевидно, предстоит сложная игра, как и все в ла Лиге, но мы должны и дальше набирать очки, чтобы закончить сезон как можно лучше.

– Вы бы сказали, что ваши игроки достойны носить футболку "Реала"?

– Большинство да. Тем, кто нет, я сказал лично, – приводит слова Солари AS.

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 48 очками. "Вальядолид" с 26 баллами располагается на 16-й строчке.

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