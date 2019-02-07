Сантьяго Солари: "Матч "Барселона" - "Реал" должен был понравиться всем фанатам"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после ничьей с "Барселоной" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1) отметил, что игра получилась интересной. По его мнению, фанаты обеих команд должны быть довольны.
- Получился очень хороший футбольный матч с большим качеством хороших игроков на поле, - приводит пресс-служба клуба слова Солари. - Думаю, игру было приятно смотреть не только болельщикам игравших команд, но и всем фанатам любого клуба.
Мы всегда хотим побеждать, и у нас были шансы забить второй гол. Можем быть довольны тем, что сделали. У нас были шансы забить, Винисиус и Гарет Бэйл имели хорошие моменты. Трудно говорить о справедливости в футболе.
💬 Solari: ''Un partido muy bonito de fútbol con muchísima calidad sobre el terreno de juego (...) Creo que bonito para ver no solamente para nosotros que estamos trabajando sino para todos los aficionados de cualquier club.'' 👑 #RMCopa pic.twitter.com/fgUcUOim1b– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 6 февраля 2019 г.