Сантьяго Солари: "Матч "Барселона" - "Реал" должен был понравиться всем фанатам"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после ничьей с "Барселоной" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1) отметил, что игра получилась интересной. По его мнению, фанаты обеих команд должны быть довольны.

- Получился очень хороший футбольный матч с большим качеством хороших игроков на поле, - приводит пресс-служба клуба слова Солари. - Думаю, игру было приятно смотреть не только болельщикам игравших команд, но и всем фанатам любого клуба.

Мы всегда хотим побеждать, и у нас были шансы забить второй гол. Можем быть довольны тем, что сделали. У нас были шансы забить, Винисиус и Гарет Бэйл имели хорошие моменты. Трудно говорить о справедливости в футболе.