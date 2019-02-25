Сантьяго Солари: "Бэйл может праздновать гол, как хочет, главное, чтобы забивал"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари похвалил полузащитника Гарета Бэйла после матча чемпионата Испании с "Леванте" (2:1). Валлиец забил с пенальти, однако не стал праздновать гол, что породило вопросы к тренеру.

– Это все досужие разговоры журналистов. Он на самом деле был очень рад, что забил, о чем говорил в раздевалке, – цитирует AFP Солари. – Кстати, мне понравилось, как он вошел в игру. Он был настроен выложиться на том отрезке, который ему доверили. Бэйл принес нам победу и хорошо поработал, провел шикарный матч. Игроки могут праздновать свои голы, как хотят, главное, чтобы забивали.