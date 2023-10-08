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«Сантьяго Бернабеу» стал лучшим стадионом мира по версии FourFourTwo

Руслан Минаев
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Домашняя арена «Реала» — «Сантьяго Бернабеу» признана лучшим стадионом мира по версии британского портала FourFourTwo.

В список попали 32 арены по следующим принципам — эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах и история.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

1. «Сантьяго Бернабеу» (домашняя команда — «Реал Мадрид»);

2. «Маракана» («Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама»);

3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд);

4. «Бомбонера» («Бока Хуниорс»);

5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);

6. «Камп Ноу» («Барселона»);

7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);

8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);

9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);

10. «Айброкс» («Рейнджерс»).

В 2019 году на «Сантьяго Бернабеу» началась реконструкция, которая продолжалась до 2023-го. Общую стоимость строительных работ оценили в 525 миллионов евро.

В рейтинг также попали «Альянц Арена» («Бавария», 11-е место), «Уэмбли» (сборная Англии, 12-е место), «Энфилд» («Ливерпуль», 15-е место). С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
4
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
5
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
6
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
7
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
8
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
13
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
14
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
15
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
16
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
17
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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Атлетик – Альмерия
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7.10 15:00
Кадис – Жирона
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Реал – Осасуна
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7.10 19:30
Мальорка – Валенсия
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7.10 22:00
Севилья – Р. Вальекано
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8.10 15:00
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