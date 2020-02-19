«Сантос» требует от «Барселоны» дополнительные 4,5 миллиона евро за трансфер Неймара

«Сантос» требует от «Барселоны» дополнительные 4,5 миллиона евро за невыполнение всех условий трансфера Неймара, сообщает El Mundo.

По информации издания, «Сантос» отправил руководству «Барселоны» письмо с уведомлением о нарушении условий перехода бразильца в каталонскую команду. «Сине-гранатовые», покупая Неймара в 2013 году, обещали бразильской команде два товарищеских матча с участием футболиста, но состоялась лишь одна встреча. Как сообщает El Mundo,"Сантос" дал «Барселоне» 5 дней на ответ и пообещал принять юридические меры.

Неймар перешел в «Барселону» в июле 2013 года, «Сантос» получил за продажу нападающего 88 миллионов евро. В августе 2017 года бразилец покинул каталонскую команду, перейдя в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.