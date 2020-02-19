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«Сантос» требует от «Барселоны» дополнительные 4,5 миллиона евро за трансфер Неймара

12:22
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«Сантос» требует от «Барселоны» дополнительные 4,5 миллиона евро за невыполнение всех условий трансфера Неймара, сообщает El Mundo.

По информации издания, «Сантос» отправил руководству «Барселоны» письмо с уведомлением о нарушении условий перехода бразильца в каталонскую команду. «Сине-гранатовые», покупая Неймара в 2013 году, обещали бразильской команде два товарищеских матча с участием футболиста, но состоялась лишь одна встреча. Как сообщает El Mundo,"Сантос" дал «Барселоне» 5 дней на ответ и пообещал принять юридические меры.

Неймар перешел в «Барселону» в июле 2013 года, «Сантос» получил за продажу нападающего 88 миллионов евро. В августе 2017 года бразилец покинул каталонскую команду, перейдя в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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