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Санти Касорла и Бруно Сориано попрощались с «Вильярреалом»

17:22
Санти Касорла. Фото AFP
Санти Касорла. Фото AFP
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Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла попрощался с клубом в видео, опубликованном на официальном сайте «желтой субмарины».

— Мне было 18 лет и меня никто не знал, когда «Вильярреал» дал мне шанс. Этот клуб дал мне все, — сказал Касорла.

Прощальным матчем 35-летнего испанца за левантийцев может стать игра 38-го тура против «Эйбара», которая состоится 19 июля.

В нынешнем сезоне Касорла сыграл 34 матча в чемпионате Испании. В них он забил 11 голов и сделал девять результативных передач.

Также с командой попрощался Бруно Сориано. Полузащитник всю свою карьеру провел в «Вильярреале». На его счету 422 поединка, за которые он забил 31 гол и сделал 25 результативных передач.

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