Санти Касорла будет играть в команде Хави
13:40
Испанский полузащитник Санти Касорла в воскресенье, 19 июля, провел свой последний матч за футбольный клуб «Вильярреал», воспитанником которого он является. Теперь он продолжит карьеру в клубе «Аль-Садд», сообщает сайт команды из Катара.
В ближайшее время 35-летний испанец подпишет полноценный контракт.
Напомним, что «Аль-Садд» возглавляет Хави, с которым Касорла вместе играл за сборную Испании.
Касорла в текущем сезоне провел 35 матчей в примере, забив 11 мячей при девяти результативных передачах.
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