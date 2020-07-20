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Санти Касорла будет играть в команде Хави

13:40
Санти Касорла. Фото AFP
Санти Касорла. Фото AFP
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Испанский полузащитник Санти Касорла в воскресенье, 19 июля, провел свой последний матч за футбольный клуб «Вильярреал», воспитанником которого он является. Теперь он продолжит карьеру в клубе «Аль-Садд», сообщает сайт команды из Катара.

В ближайшее время 35-летний испанец подпишет полноценный контракт.

Напомним, что «Аль-Садд» возглавляет Хави, с которым Касорла вместе играл за сборную Испании.

Касорла в текущем сезоне провел 35 матчей в примере, забив 11 мячей при девяти результативных передачах.

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