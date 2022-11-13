«Вильярреал» вышел в 1/32 финала Кубка Испании, забив сопернику 9 безответных мячей

«Вильярреал» в матче 1/64 финала Кубка Испании обыграл клуб «Санта Амалия» из шестого дивизиона со счетом 9:0.

По дублю оформили Самуэль Чуквуезе и Херард Морено, еще по голу забили Диего Колладо, Алехандро Баена, Хосе Моралес, Франсис Коклен и Этьен Капу.

В 1/32 финала соперник «Вильярреала» определится после жеребьевки.