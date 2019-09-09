Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    Испания

Самюэль Юмтити: «Я валюта обмена на Неймара? Это безумие»

02:20
Теги:

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити прокомментировал информацию о том, что он мог быть включен в сделку по форварду «ПСЖ» Неймару.

— Я? Валюта обмена? В любом случае это безумие! — цитирует Mundo Deportivo защитника. — Это заставило меня смеяться. У меня даже нет ответа. Извините, «Барселона» — это «Барселона». Не знаю, откуда пошел этот слух, за одну ночь получил сообщения от своих друзей, но мне жаль. Пришел сюда, чтобы выигрывать титулы.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир