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Самюэль Юмтити: «Общался с «Лионом», но переговоры не дошли до конкретики»

22:33
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити рассказал о том, что мог покинуть каталонский клуб в минувшее трансферное окно.

— У меня были разговоры с «Лионом», но без конкретики, — приводит Mundo Deportivo слова Юмтити. — У меня высокий ценник, но я не хочу, чтобы меня считали жертвой.

26-летний француз не выходил на поле в сезоне-2020/21 из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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