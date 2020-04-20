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Самюэль Юмтити не хочет покидать «Барселону»

12:58

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити не хочет уходить из команды, сообщает Goal.com со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 26-летний француз хочет продолжать выступать за каталонскую команду. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в Юмтити заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

В сезоне-2019/20 Юмтити провел за «Барселону» 16 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 32 миллиона евро.

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