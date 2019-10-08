Самюэль Это'О: «Люблю Гвардьолу как тренера, но не как человека»

Бывший нападающий «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это'О рассказал, что в будущем мечтает заняться тренерской деятельностью. По его словам, лучшим тренером на его памяти был Луис Арагонес, у которого он выступал в «Мальорке». Также он отметил тренерские качества Хосепа Гвардьолы, с которым у форварда был конфликт в «Барселоне».

— Чтобы стать тренером, мне нужно учиться. Мне повезло, что я в качестве игрока встретил мудрого человека, который сейчас покоится с миром: Луиса Арагонеса, — цитирует AS Это'О. — Он научил меня слушать людей. Конечно, я тоже хочу стать тренером.

Лучший тренер на моей памяти? Каждый особенный. Сложного кого-то выбрать, но я назову Луиса. Когда я играл за «Мальорку», у нас состоялся разговор, который изменил мою жизнь. Он сказал мне, что я всего добился в «Мальорке» и должен начать искать другой клуб, чтобы понять свой истинный уровень. На тот момент я подумал: «Что этот старик несет?».

Луис обладал мощной харизмой, он был как отец мне. Для меня было честью играть у него.

Гвардьолу я люблю как тренера, но не как человека. С ним я учился играть в футбол. Я понимаю его лучше других.