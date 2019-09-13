Самюэль Это`О: «Хочу, чтобы Моуринью вернулся в «Барселону» в качестве тренера»

Нападающий Самюэль Это`О, завершивший карьеру в начале этого месяца, признался, что ждет возвращения Жозе Моуринью в «Барселону». Также он пошутил, что готов попросить португальца поработать с «Мальоркой»?, за которую камерунец играл в начале карьеры.

— Возвращение Моуринью в «Барселону» было бы прекрасным моментом, — цитирует Gazzetta dello Sport Это`О. — Сказал ему, что хочу, чтобы он вернулся в «Барсу» в качестве тренера.

Конечно, я хотел бы попросить Жозе приехать на Мальорку, было бы здорово, это лучший город в Испании. Но я бы больше хотел его увидеть в «Барселоне».

Это'О завершил карьеру. Вы помните все его клубы? //

Это`О завершил карьеру