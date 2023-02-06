Сампаоли о поражении от «Барселоны»: «Первый тайм мы выдержали»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:3).

«Первый тайм мы выдержали, у соперника не было много моментов, но во втором мы не нашли вариантов, и произошло то, что произошло. Мы выпустили Ракитича, чтобы добавить еще одного полузащитника перед Папе и Джорданом и иметь превосходство в центре. Мы хотели иметь больше контроля», — приводит слова Сампаоли Marca.

После этого матча «Барселона» с 53 очками занимает первое место, опережая идущий вторым «Реал» на 8 очков. «Севилья» с 21 очком — на 16-й строчке.