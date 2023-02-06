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Сегодня, 03:55

Сампаоли о поражении от «Барселоны»: «Первый тайм мы выдержали»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:3).

«Первый тайм мы выдержали, у соперника не было много моментов, но во втором мы не нашли вариантов, и произошло то, что произошло. Мы выпустили Ракитича, чтобы добавить еще одного полузащитника перед Папе и Джорданом и иметь превосходство в центре. Мы хотели иметь больше контроля», — приводит слова Сампаоли Marca.

После этого матча «Барселона» с 53 очками занимает первое место, опережая идущий вторым «Реал» на 8 очков. «Севилья» с 21 очком — на 16-й строчке.

ФК Барселона
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
6
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
9
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 1 : 1
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 1 : 0
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 1 : 0
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 0 : 1
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 3 : 0
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Эспаньол

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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

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И К Ж
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Бетис

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