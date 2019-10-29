Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может возглавить «Бетис». Испанский клуб намерен расстаться с нынешнем главным тренером Хоаном Франсеском Феррером (более известным как Руби), сообщает Marca.

Руби возглавил «Бетис» летом нынешнего года. После поражения от «Гранады» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании команда остается в зоне вылета, занимая 18-е место.

59-летний Сампаоли, работающий сейчас с «Сантосом», является главным кандидатом на пост тренера «Бетиса». Контракт аргентинца с бразильским клубом рассчитан до 2020 года.

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