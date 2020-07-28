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Самого молодого игрока в истории ла лиги раздражают сравнения с Месси

08:37
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Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро отреагировал на сравнения с лидером «Барселоны» Лионелем Месси. Хавбек стал самым молодым игроком в истории ла лиги. Он дебютировал в 15 лет и 219 дней.

— Меня раздражают сравнения с Месси, потому что есть только один Месси, — цитирует Ромеро Marca. — Хочу сделать себе имя в футболе.

Я родился в Мексике, но семья из Аргентины. Буду играть за Аргентину, если это возможно. Мне нравится играть в роли плеймейкера. Когда пришел сюда, сильно длобавил, улучшил правую ногу, которой раньше не пользовался.

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