Самого молодого игрока в истории ла лиги раздражают сравнения с Месси

Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро отреагировал на сравнения с лидером «Барселоны» Лионелем Месси. Хавбек стал самым молодым игроком в истории ла лиги. Он дебютировал в 15 лет и 219 дней.

— Меня раздражают сравнения с Месси, потому что есть только один Месси, — цитирует Ромеро Marca. — Хочу сделать себе имя в футболе.

Я родился в Мексике, но семья из Аргентины. Буду играть за Аргентину, если это возможно. Мне нравится играть в роли плеймейкера. Когда пришел сюда, сильно длобавил, улучшил правую ногу, которой раньше не пользовался.