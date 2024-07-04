Салиба может перейти в «Реал»
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Mirror.
По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Реал». Мадридцы следят за игрой защитника на чемпионате Европы-2024.
В минувшем сезоне Салиба провел 50 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. На Евро-2024 защитник провел все четыре матча.
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14
|Севилья
|0
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|0-0
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
|0
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|0-0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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|0
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
|- : -
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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Вальядолид – Эспаньол
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