Салиба может перейти в «Реал»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Mirror.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Реал». Мадридцы следят за игрой защитника на чемпионате Европы-2024.

В минувшем сезоне Салиба провел 50 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. На Евро-2024 защитник провел все четыре матча.