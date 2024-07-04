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Сегодня, 07:53

Салиба может перейти в «Реал»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Mirror.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Реал». Мадридцы следят за игрой защитника на чемпионате Европы-2024.

В минувшем сезоне Салиба провел 50 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. На Евро-2024 защитник провел все четыре матча.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Вильям Салиба
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