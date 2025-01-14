Защитник «Севильи» Салас арестован за намеренное получение желтых карточек
Защитник «Севильи» Кике Салас арестован за то, что специально получал желтые карточки в матчах ла лиги, сообщает El Confidencial.
В последних восьми матчах прошлого сезона чемпионата Испании Салас получил семь желтых карточек. У полиции есть доказательства, что футболист делал это специально. Его друзья выигрывали на ставках, делая прогнозы на количество полученных им карточек.
22-летнему защитнику грозит до трех лет тюрьмы.
В текущем сезоне Салас провел за «Севилью» 16 матчей во всех турнирах, где смог отметиться 2 результативными передачами.
Источник: El Confidencial
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|
2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|
8
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|
9
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
10
|Бетис
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|
11
|Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|
12
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
13
|Севилья
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|
14
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
15
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
16
|Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|
17
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|
18
|Эспаньол
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|
19
|Вальядолид
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|- : -
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.01
|20:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6
Новости