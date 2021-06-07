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Сабали стал игроком «Бетиса»

21:27
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Защитник Юссуф Сабали перешел в «Бетис», сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт рассчитан до 2026 года.

28-летний футболист ранее выступал за «Бордо». Его контракт истекает 30 июня. В «Бетис» он перешел на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне сенегалец провел 33 матча за «Бордо» во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.

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