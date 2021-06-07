Сабали стал игроком «Бетиса»
21:27
Защитник Юссуф Сабали перешел в «Бетис», сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт рассчитан до 2026 года.
28-летний футболист ранее выступал за «Бордо». Его контракт истекает 30 июня. В «Бетис» он перешел на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне сенегалец провел 33 матча за «Бордо» во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.
Читайте также
Американец не бегал четыре года — и вдруг показал лучший результат в мире на королевских 100 м. Как это возможно?
Мейвезер не смог нокаутировать Логана Пола. Блогер атаковал в начале боя, выжил в середине, а в конце кривлялся
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю