Сабали стал игроком «Бетиса»

Защитник Юссуф Сабали перешел в «Бетис», сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт рассчитан до 2026 года.

28-летний футболист ранее выступал за «Бордо». Его контракт истекает 30 июня. В «Бетис» он перешел на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне сенегалец провел 33 матча за «Бордо» во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.