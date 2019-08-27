Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

С Суаресом так нельзя. Соцсети продолжают шутить о сыне Месси

22:40
Теги:

27 августа «Барселона» дома одержала победу над «Бетисом» (5:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании. В сети второй день продолжают обсуждать поведение сына нападающего Лионеля Месси Матео во время игры.

Месси с Матео и старшим сыном Тьяго в компании с форвардом Луисом Суаресом наблюдали за встречей с трибун. 32-летний уругваец потроллил Матео, когда последний радовался голу хавбека «Бетиса» Набиля Фекира.

Большой популярностью пользуется видео с матча «Барселоны» и «Бетиса», когда Матео играл со своим отцом, тыкая пальцем ему в рот.

«Хорошо, что сын Месси не играет в эту игру с Суаресом», — написано в подписи к видео.

Сын Месси отпраздновал гол «Бетиса» в матче с «Барселоной». Суарес потроллил ребенка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир