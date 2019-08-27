С Суаресом так нельзя. Соцсети продолжают шутить о сыне Месси

27 августа «Барселона» дома одержала победу над «Бетисом» (5:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании. В сети второй день продолжают обсуждать поведение сына нападающего Лионеля Месси Матео во время игры.

Месси с Матео и старшим сыном Тьяго в компании с форвардом Луисом Суаресом наблюдали за встречей с трибун. 32-летний уругваец потроллил Матео, когда последний радовался голу хавбека «Бетиса» Набиля Фекира.

Большой популярностью пользуется видео с матча «Барселоны» и «Бетиса», когда Матео играл со своим отцом, тыкая пальцем ему в рот.

«Хорошо, что сын Месси не играет в эту игру с Суаресом», — написано в подписи к видео.

It's a good thing that Messi's son isn't playing this game with Luis Suarez. ? pic.twitter.com/92HJfQgD6b — Footy Humour (@FootyHumour) August 27, 2019

Сын Месси отпраздновал гол «Бетиса» в матче с «Барселоной». Суарес потроллил ребенка