С Роналду такого не было! "Реал" потерпел 7-е поражение в чемпионате Испании

"Реал" уступил "Жироне" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании (1:2). Мадридский клуб потерпел 7-е поражение в текущем сезоне.

Этот результат является худшим с сезона-2008/09. Летом 2009 года "Реал" приобрел форварда Криштиану Роналду, который покинул клуб 10 июля 2018 года и перешел в "Ювентус".

Real Madrid have suffered their seventh La Liga defeat of the season - their worst record since 2008-09, the campaign before Cristiano Ronaldo arrived... 😱 pic.twitter.com/qPoossgljD – Goal (@goal) 17 февраля 2019 г.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 45 очков.

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