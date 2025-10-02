С матерью Ямаля предложили сфотографироваться за 800 евро

Мать полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля Шейла Эбана станет участницей светского мероприятия в Лондоне, которое пройдет 7 ноября, сообщает Elmundo.es.

«Приготовьтесь познакомиться с Шейлой Эбана, матерью одного из лучших футболистов мира», — говорится в анонсе мероприятия.

Мероприятие пройдет в формате ужина в одном из отелей британской столицы. Самые дешевые билеты обойдутся в 150 евро. А обладатели билетов за 800 евро смогут сфотографироваться с матерью Ямаля.

Сам 18-летний полузащитник «Барселоны» на ужине не будет присутствовать.