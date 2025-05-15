С Рауля Асенсио сняты обвинения в записи и распространении секс-видео с несовершеннолетней

Верховный суд юстиции Канарских островов опубликовал постановление судьи о завершении расследования в отношении четверых подозреваемых, среди которых был защитник «Реала» Рауль Асенсио.

Сообщается, что Асенсио исключен из состава обвиняемых по делу о записи и распространении видео интимного характера с участием несовершеннолетней девушки из-за отсутствия доказательств. Из заявления суда следует, что Асенсио не присутствовал при записи видео, так как проводил время с другой девушкой.

В постановлении суда отмечается, что 22-летний футболист остается подозреваемым в хранении видео и распространении видео путем показа третьей стороне.

Инцидент произошел в 2023 году. Помимо Асенсио обвинения предъявлены Андресу Гарсии и Хуану Родригесу.