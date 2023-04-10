Рюдигер: «Для меня честь — играть и биться за Бензема, Модрича и Крооса»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о роли ветеранов в игре команды.

«Если вы посмотрите игру против «Ливерпуля», то увидите, что наш лучший отрезок наступил, когда ветераны сказали «успокойтесь». Они знают, как это делать. Каждый должен знать свою роль, и я хорошо знаю свою. Моя миссия — бороться, еще раз бороться и облегчить им жизнь.

Конечно, иногда я что-то говорю в раздевалке, но здесь лидерство не только в том, чтобы разговаривать. Посмотрите на Карима — он не из тех, кто говорит больше всех. Модрич — нет. Кроос — нет. Кто я такой, чтобы прийти и болтать без остановки? Для меня большая честь играть и биться за Бензема, Модрича и Крооса», — цитирует Рюдигера Marca.

30-летний защитник перешел в «Реал» из «Челси» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.