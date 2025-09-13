Рюдигер выбыл на 3 месяца из-за травмы

«Реал» объявил, что защитник Антонио Рюдигер может пропустить длительное время.

32-летний немец получил повреждение в матче за сборную Германии. У него выявлена травма прямой мышцы бедра левой ноги. Ожидается, что он будет отсутствовать около 3 месяцев.

В этом сезоне Рюдигер принял участие в одном матче ла лиги и сыграл два матча за сборную Германии.