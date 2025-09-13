Рюдигер выбыл на 3 месяца из-за травмы
«Реал» объявил, что защитник Антонио Рюдигер может пропустить длительное время.
32-летний немец получил повреждение в матче за сборную Германии. У него выявлена травма прямой мышцы бедра левой ноги. Ожидается, что он будет отсутствовать около 3 месяцев.
В этом сезоне Рюдигер принял участие в одном матче ла лиги и сыграл два матча за сборную Германии.
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14
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|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
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|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|Атлетико – Малага
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|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
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|16.08
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|Депортиво – Эльче
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|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
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