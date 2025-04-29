Рюдигер пропустит до двух месяцев после операции

Защитника «Реала» Антонио Рюдигера прооперировали в связи с частичным разрывом внешнего мениска левой ноги, сообщает пресс-служба мадридцев.

Ожидается, что 32-летний немец пропустит от 6 до 8 недель.

Рюдигер долгое время играл с повреждением. В последний раз он выходил на поле в матче против «Барселоны» (2:3) в финале Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что футболисту также грозит 12-матчевая дисквалификация за поведение по ходу встречи: защитник , находясь в технической зоне, бросил в арбитра льдом и продолжал вести себя агрессивно после удаления. Позже Рюдигер извинился за этот инцидент.