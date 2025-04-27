Рюдигер принес публичные извинения за инцидент с арбитром в класико

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер опубликовал официальное заявление с извинениями за свое поведение в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3 д.в.), где он пытался напасть на главного арбитра матча Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

«Моему поведению вчера вечером нет оправдания. Я искренне сожалею об этом. Мы показали отличную игру, особенно во втором тайме. После 111-й минуты я уже не мог помочь команде, а перед финальным свистком совершил ошибку. Еще раз приношу свои извинения судье и всем, кого подвел», — написал немецкий футболист в своих социальных сетях.

В добавленное ко второму экстра-тайму время матча Рюдигер, находясь в технической зоне, бросил в арбитра льдом, а после удаления продолжал агрессивно вести себя, пытаясь прорваться к судье. Его с трудом удерживали несколько человек из технического персонала «Реала».