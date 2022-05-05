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Сегодня, 12:38

Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» до июня 2026 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» согласовал с защитником «Челси» Антонио Рюдигером условия контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Заявление клуба ожидается в конце сезона, но сделка уже завершена.

Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 49 матчах за «Челси».

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1522026367977725954?s=20&t=9r9FIaAPnldPhDxuVGL3IQ
Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
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