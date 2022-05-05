Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» до июня 2026 года

«Реал» согласовал с защитником «Челси» Антонио Рюдигером условия контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Заявление клуба ожидается в конце сезона, но сделка уже завершена.

Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 49 матчах за «Челси».