Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» до июня 2026 года
«Реал» согласовал с защитником «Челси» Антонио Рюдигером условия контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Заявление клуба ожидается в конце сезона, но сделка уже завершена.
Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 49 матчах за «Челси».
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|14
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|
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|Эльче
|34
|10
|9
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|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
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|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
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|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
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|34
|7
|7
|20
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|Леванте
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|6.05
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|
Леванте – Р. Сосьедад
|- : -
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
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Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
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|8.05
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|8.05
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|
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Карим Бензема
Реал
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Эспаньол
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|
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