29 апреля, 21:48

Рюдигер дисквалифицирован на шесть матчей за попытку нападения на судью в финале Кубка Испании

Алина Савинова
Антонио Рюдигер.
Фото Global Look Press

Дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола (RFEF) дисквалифицировал на шесть матчей защитника «Реала» Антонио Рюдигера после удаления в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Игра команд прошла в субботу, 26 апреля. В добавленное ко второму экстра-тайму время Рюдигер, находясь в технической зоне, бросил в арбитра льдом, а после удаления продолжал агрессивно вести себя, пытаясь прорваться к судье.

Таким образом, 32-летний футболист пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона в ла лиге: против «Сельты», «Барселоны», «Мальорки», «Севильи» и «Реал Сосьедад».

Всего в этом сезоне защитник «Реала» провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и результативной передачей. После финала Кубка Испании он перенес операцию на мениске.

  • Jackson 57

    Согласен с вами, сударь.

    29.04.2025

  • DioRJ

    Да хоть так,если учитывать давление промадридского лобби и это решение стоит признать приемлемым.

    29.04.2025

  • VVVor

    спасибо)) как так пропустил последнее предложение:joy::man_facepalming:

    29.04.2025

  • Jackson 57

    Так-то, за эту свирепую рожу с выпученными глазами могли и больше впаять. Когда я смотрел и такое увидел, мне даже как-то не по себе стало. Не дай бог такое встретить вечером в тёмном переулке. Так что малый ещё легко отделался...

    29.04.2025

  • maxbeast

    Читать нужно до конца, а не только заголовок. Перенес операцию на мениске после финала. В любом случае бы пропустил остаток сезона.

    29.04.2025

  • DioRJ

    Справедливо,не придерёшься.

    29.04.2025

  • VVVor

    Подставил команду реально в конце сезона:man_facepalming::man_shrugging:

    29.04.2025

  • VVVor

    Что этот негр позволяет себе:joy:

    29.04.2025

    Кроос — об инциденте Рюдигера с судьей в финале Кубка Испании: «Не надо делать вид, будто он кого-то убил»

    «Реал» отказался отпускать Анчелотти в сборную Бразилии
