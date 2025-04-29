Рюдигер дисквалифицирован на шесть матчей за попытку нападения на судью в финале Кубка Испании

Дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола (RFEF) дисквалифицировал на шесть матчей защитника «Реала» Антонио Рюдигера после удаления в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Игра команд прошла в субботу, 26 апреля. В добавленное ко второму экстра-тайму время Рюдигер, находясь в технической зоне, бросил в арбитра льдом, а после удаления продолжал агрессивно вести себя, пытаясь прорваться к судье.

Таким образом, 32-летний футболист пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона в ла лиге: против «Сельты», «Барселоны», «Мальорки», «Севильи» и «Реал Сосьедад».

Всего в этом сезоне защитник «Реала» провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и результативной передачей. После финала Кубка Испании он перенес операцию на мениске.